Если вы нашли нас по запросу - Создание сайтов Астана, то вы не ошиблись, мы именно та самая компания, которая лучше всех знает и умеет создавать красивые веб-сайты в Астане. Мы занимаемся разработкой сайтов с нуля более 9 лет. Работаем без халтуры, дешевых шаблонов, а также не используем конструкторы Тильда и Wix. Только профессиональная работа от ведущих профессионалов в сфере веб-программирования, дизайна, маркетинга.
Одно из лучших digital агентств Нур-Султана. Полная гарантия работы по Договору. Поможем открыть сайт в срок от 3х дней, согласовывая все этапы создания сайта.
Программисты и дизайнеры студии веб-разработки Bright великолепно знают свою работу в мельчайших деталях, а команда интернет-маркетологов поможет укрепить ваше присутствие в онлайн пространстве.
✓Уникальный дизайн
✓Наполнение сайта вашим контентом
✓Покупка домена .kz и сервера
✓Адаптивная верстка, мобильная версия
✓Модуль онлайн-чат на сайт
✓1 видеоурок по созданию и управлению сайтом.
✓Дизайн “с нуля”
✓Загрузка на сайт 10-30 html страниц
✓Покупка домена .kz и сервера
✓Адаптивная верстка, мобильная версия
✓Проработка внутренних страниц
✓1 видеоурок по созданию и управлению сайтом.
✓Проработанный макет дизайна
✓Загрузка товаров в онлайн каталог
✓Покупка имени .kz и хостинга
✓Адаптивная верстка, мобильная версия
✓Модуль онлайн оплаты по карте
✓1 видеоурок по созданию и управлению сайтом.
✓Детализированный дизайн сайта
✓Разработка маркет плейса или сервиса
✓Покупка мощного VPS серевера
✓Адаптивная верстка, мобильная версия
✓Модуль онлайн оплаты по карте
✓1 видеоурок по созданию и управлению сайтом.
Во время создания сайта «Столичный мир» команда «Bright Studio» проявила себя как высококлассные специалисты: они не только качественно и быстро выполнили все поставленные перед ними задачи, но и грамотно объяснили основные принципы и механизмы работы сайта.
Еще одним важным моментом стала искрення заинтересованность команды в работе и желание помочь подобрать для нашей компании оптимальный варианты хостинга и т.д.
Качественно выполняют свои услуги, если это какие-то срочные задания касательно наполнения сайта, выполняют все в кратчайшие сроки. Цены в компании реальные, не завышают, что очень меня радует. По всем будущим вопросам работы, дальнейшему обслуживанию и продвижению сайта, также будем обращаться к ним, поскольку полностью уверены в их професисонализме.
Компания Bright занимается созданием и разработкой сайтов в Нур Султане под ключ. Мы разрабатываем интернет магазины, сайты визитки, корпоративные порталы и сервисы для всех компаний в Астане. Слаженная команда веб-специалистов поможет открыть сайт в течение 7-12 дней, а также быстро набрать трафик для вашего ресурса. Кроме разработки сайтов, мы также можем настроить контекстную рекламы, сделать seo оптимизацию и оказывать услуги рекламы в социальных сетях.
Для того, чтобы создать сайт для вашего бизнеса, не нужно писать большое и сложное техническое задание, наши внимательные специалисты сами подготовят и предоставят всю необходимую документацию. Все что от вас требуется, это оставить заявку, а мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Можно ли создать сайт самостоятельно?
Работая уже много лет в сфере создания сайтов в Астане, мы можем ответственно заявить: