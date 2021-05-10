Топ-100

Агентство по созданию
веб-сайтов в Астане
(Нур-Султан)

Разработка крутых интернет проектов от творческой
команды со смелыми дизайнерскими решениями.
Что мы предлагаем?
Наши услуги
Создание сайта визитки
Разработка небольшого сайта с индивидуальным дизайном в Астане по цене от 100 000 тенге.
  • Мобильная версия и десктоп
  • Форма заявки и переход на WhatsApp
  • Индивидуальный дизайн
  • Связка с соц сетями.
Создание корпоративного веб-сайта
Интернет-сайт для компании, которой требуется подчеркнуть свой статус и рассказать о своих преимуществах.
  • Индивидуальный премиум дизайн
  • Интеграция с CRM
  • Адаптация под все виды устройств
  • Анимации и графика
Создание интернет- магазина
Разработка онлайн магазина в Нур-Султан с подключением онлайн-оплаты и интеграцией с 1с.
  • Оплата любого банка
  • Интеграция со складом
  • Мощный набор фильтров
  • Функции корзины
SMM продвижение
Подружим вашу компанию с миром социальных сетей, а также разработаем маркетинговый план и рекламную кампанию.
  • Подготовка постов
  • Копирайтинг
  • Дизайн
  • Работа с аудиторией
SEO оптимизация
Сделаем ваш веб-сайт в Астане прибыльным в максимально сжатые сроки. Гарантия работы по договору
  • Надежно и безопасно
  • Работаем более 7 лет
  • Составим запросы
  • Ежемесячные отчеты
Техподдержка сайтов
Мы быстро и грамотно создадим интернет-страницу для вашей компании и обеспечим ее постоянно техподдержкой.
  • Продление домена
  • Продление хостинга
  • Обеспечение безопасности
  • Доработка сайта
Почему так сложно выбрать правильную компанию по разработке сайта в Астане?
Переговорите с нами, и мы ответим на этот и другие вопросы, связанные с вашим проектом, подберем cms (движок сайта) и договоримся по цене.
Чем уникальна веб-студия Bright
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Если вы нашли нас по запросу - Создание сайтов Астана, то вы не ошиблись, мы именно та самая компания, которая лучше всех знает и умеет создавать красивые веб-сайты в Астане. Мы занимаемся разработкой сайтов с нуля более 9 лет. Работаем без халтуры, дешевых шаблонов, а также не используем конструкторы Тильда и Wix. Только профессиональная работа от ведущих профессионалов в сфере веб-программирования, дизайна, маркетинга.

Одно из лучших digital агентств Нур-Султана. Полная гарантия работы по Договору. Поможем открыть сайт в срок от 3х дней, согласовывая все этапы создания сайта.



Разработка сайтов Астана

СОЗДАНИЕ САЙТОВ ПОД КЛЮЧ

Программисты и дизайнеры студии веб-разработки Bright великолепно знают свою работу в мельчайших деталях, а команда интернет-маркетологов поможет укрепить ваше присутствие в онлайн пространстве.

  • Предоставляем домен и хостинг
  • Работаем на joomla, wordpress, битрикс, opencart
  • Отлично знаем html,css, javascript, php и laravel
  • Кроссбраузерная верстка и мобильная версия
  • Предлагаем идеи при разработке веб-сайта
  • Согласовываем все этапы создания сайта
  • Инструкции даем БЕСПЛАТНО
  • Работаем со всеми платформами
Лучшие digital специалисты
Наша команда
Тимурзиев Беслан
it эксперт, опыт работы - 10 лет
Профессиональный маркетолог с идеально чистой репутацией, seo гуру, специалист по упаковке бизнеса и мастер продаж.
Калкет Алмас
Веб-дизайнер, опыт работы - 6 лет
Креативный дизайнер с опытом работы в крупных интернет-порталах, а также многостраничных ресурсах. В совершенстве владеет Photoshop, Figma и XD.
Аманберли Нуртилеу
Веб-разработчик, опыт работы - 4 года
Frontend разработчик со знанием всех современных cms, умеет работать с чужим кодом и тестированием html кода.
Сериков Альфараби
Веб-девелопер, опыт работы - 6 лет
Backend программист, отлично знает laravel, php, ruby, react, js. Имеет опыт построения сложных it систем и программирования на различных фреймворках.
Тажиков Алишер
Интернет-маркетолог, опыт работы - 5 лет
Сертифицированный специалист по продвижению веб-сайтов, раскрутке и рекламе. Вывел в топ более 140 интернет-ресурсов.
Сандыбаев Ислам
UX/UI дизайнер, опыт работы - 7 лет
Опытные проектировщик интерфейсов, специалист по тестированию кода, ведущий курсов по созданию сайтов.
400+
счастливых клиентов
10 000+
подписчиков в Instagram
180
сайтов
на регулярной поддержке
20
языков программирования знаем
Тарифные планы на сайты под ключ
Наши цены
Одностраничный сайт / Landing Page
Недорогой одностраничный веб-сайт сделанный на языке программирования html.

Уникальный дизайн

Наполнение сайта вашим контентом

Покупка домена .kz и сервера

Адаптивная верстка, мобильная версия

Модуль онлайн-чат на сайт

1 видеоурок по созданию и управлению сайтом.

120 000 ₸ до 8 дней
Корпоративный веб-сайт
Интернет-страница для среднего и крупного бизнеса. Изготовление премиум сайта.

Дизайн “с нуля”

Загрузка на сайт 10-30 html страниц

Покупка домена .kz и сервера

Адаптивная верстка, мобильная версия

Проработка внутренних страниц

1 видеоурок по созданию и управлению сайтом.

250 000 ₸ до 14 дней
Интернет магазин
Создание онлайн интернет магазина в Астане (Нур Султан)

Проработанный макет дизайна

Загрузка товаров в онлайн каталог

Покупка имени .kz и хостинга

Адаптивная верстка, мобильная версия

Модуль онлайн оплаты по карте

1 видеоурок по созданию и управлению сайтом.

280 000 ₸ до 14 дней
Крупный портал
Разработка многофункционального сервиса на php, python, java или react js.

Детализированный дизайн сайта

Разработка маркет плейса или сервиса

Покупка мощного VPS серевера

Адаптивная верстка, мобильная версия

Модуль онлайн оплаты по карте

1 видеоурок по созданию и управлению сайтом.

от 980 000 ₸ до 30 дней
Отзывы наших клиентов
Люди и компании, которым нравится наша работа

Во время создания сайта «Столичный мир» команда «Bright Studio» проявила себя как высококлассные специалисты: они не только качественно и быстро выполнили все поставленные перед ними задачи, но и грамотно объяснили основные принципы и механизмы работы сайта.

Еще одним важным моментом стала искрення заинтересованность команды в работе и желание помочь подобрать для нашей компании оптимальный варианты хостинга и т.д.

Качественно выполняют свои услуги, если это какие-то срочные задания касательно наполнения сайта, выполняют все в кратчайшие сроки. Цены в компании реальные, не завышают, что очень меня радует. По всем будущим вопросам работы, дальнейшему обслуживанию и продвижению сайта, также будем обращаться к ним, поскольку полностью уверены в их професисонализме.

Директор ТОО «Столичный мир»
Домбровский Р.В. sm-astana.kz
Статьи о разработке сайтов
Наши публикации
10/05/2021
Что такое CMS? Зачем нужен движок сайта?
Один из самых популярных вопросов, которые возникают у клиентов - а на каком движке будет работать сайт? Отвечаем на этот вопрос в статье
ПОДРОБНЕЕ
10/04/2021
Как составить анкор лист
В этой статье мы расскажем какие существуют типы анкоров, что такое анкор лист. Какое влияние оказывает анкоры на продвижение сайтов.
ПОДРОБНЕЕ
18/01/2021
Касательно статистики переходов на сайт как инструмента продаж
Есть довольно полезный инструмент для проверки конверсии сайта – Яндекс Метрика.
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Слаженная команда веб-специалистов

Разработка сайтов Астана

Компания Bright занимается созданием и разработкой сайтов в Нур Султане под ключ. Мы разрабатываем интернет магазины, сайты визитки, корпоративные порталы и сервисы для всех компаний в Астане. Слаженная команда веб-специалистов поможет открыть сайт в течение 7-12 дней, а также быстро набрать трафик для вашего ресурса. Кроме разработки сайтов, мы также можем настроить контекстную рекламы, сделать seo оптимизацию и оказывать услуги рекламы в социальных сетях.

Для того, чтобы создать сайт для вашего бизнеса, не нужно писать большое и сложное техническое задание, наши внимательные специалисты сами подготовят и предоставят всю необходимую документацию. Все что от вас требуется, это оставить заявку, а мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Профессиональные digital решения

Можно ли создать сайт самостоятельно?

Работая уже много лет в сфере создания сайтов в Астане, мы можем ответственно заявить:

  • Не стоит пытаться сделать сайт самостоятельно, вы потратите много сил, нервов, а проект так и не будет грамотно реализован.
  • Простейшие конструкторы с личными кабинетами не могут полноценно продвигаться в интернете, поэтому стоит обратиться именно в профессиональную digital компанию.
  • Создавая сайт на простейшем конструкторе, вы не сможете продвинуть его в Google и Яндекс, да и в целом, процесс продвижения в поисковых системах будет очень затруднен.
E-MAIL
astana@bright.kz
телефон
+7 775 944 8873
мы находимся тут
Адрес: 010000, Казахстан,
г. Нур-Султан, ул. Иманова 19,
5 этаж
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Мы интернет-агентство полного цикла и имеем большой опыт в веб-проектах